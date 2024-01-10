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Biden yönetimi LNG ihracat tesislerini onaylamayı değerlendiriyor

Biden yönetimi, LNG ihracat tesislerini onaylamak için kullandığı iklim kriterlerini yeniden değerlendiriyor ve 2024 seçimleri yaklaşırken bekleyen projeleri durdurmakla tehdit ediyor.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2024 09:03

Bloomberg News'un haberine göre, Beyaz Saray iklim danışmanı Ali Zaidi tarafından bir araya getirilen hükümet yetkililerinden oluşan bir panel, Başkan Joe Biden için konuyla ilgili bir politika önerisi geliştirmek üzere toplandı. Bu kişilerden biri, yetkililerin Cumartesi günü bir araya geldiğini söyledi. İkinci bir kişi ise Biden'ın konu hakkında bilgilendirildiğini ancak henüz bir karar vermediğini ifade etti.

Politico'nun daha önce kimliği açıklanmayan üst düzey bir ABD yönetim yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ihracat izinlerini veren Enerji Bakanlığı, önerilen tesislerin iklim üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde hesaplayıp hesaplamadığını kontrol ediyor.

Bir Enerji Bakanlığı sözcüsü, kurumun onay süreciyle ilgili herhangi bir güncelleme yapmadığını söyledi. Beyaz Saray ise hemen yorum yapmadı.

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