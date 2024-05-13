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Blackrock: Yenin gelecekteki performansı Fed'in eylemlerine bağlı

BlackRock'ın Japonya aktif yatırımlar başkanı Yue Bamba, yenin gelecekteki performansının BOJ'dan çok Fed'in eylemlerine bağlı olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2024 09:07

BlackRock'ın Japonya aktif yatırımlar başkanı Yue Bamba'ya göre, yenin gelecekteki performansı Japonya Merkez Bankası'ndan çok Fed'in eylemlerine bağlı. Fed faizleri düşürmezse yen dolar karşısında kademeli olarak 170 aralığına kadar zayıflayabilir. Fed'den faiz indirimleri olursa 130 ila 135 seviyesine gerileyebilir.

Bamba, BOJ'un potansiyel olarak Temmuz ya da Ekim ayında artırıma gitmesini ve merkez bankasının bundan önce JGB alımlarını azaltmasını bekliyor. Bamba'ya göre, Başkan Kazuo Ueda'nın para birimi konusundaki tonu son zamanlarda açıkça değişti ve bu da marjda normalleşmeye yönelik adımların zamanlamasını öne çekebilir.

JPMorgan analistleri ABD dolarının Japon yeni karşıssında 160'ın üzerindeki bir hareketinin BOJ'dan daha fazla müdahale olasılığını artırdığını savundular.

"YENDEKİ ZAYIFLIK YATIRIMCILARI JAPON HİSSE SENEDİNDEN UZAKLAŞTIRIYOR"

JPMorgan daha önce, 157 seviyesine ulaşılana kadar yendeki değer kaybının borsa için olumlu olacağını hesaplamıştı. Bu noktanın, beklenen ücret artışlarının enflasyon tarafından iptal edileceği başabaş noktası olduğunu öngörmüştü.

Bamba, Japon yeninde zayıflığın yabancı yatırımcıları Japon hisse senetlerinden uzaklaştırdığını da savundu.

Nikkei 225 Endeksi bu yıl %14 artarak küresel benzerlerinden daha iyi bir performans sergiledi, ancak dolar bazında değerlendirildiğinde, yenin dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bu kazanç %3'ün biraz üzerine geriledi. Bu oran S&P 500'ün %9,5'lik artışının ve Hang Seng Endeksi'nin %11'lik dolar bazlı getirisinin çok altında.

Bamba, "Para birimi zayıflamaya devam ederse Japon hisse senetlerine yatırım apmak zorlaşır. Küresel yatırımcılarla Japonya hakkında konuştuğunuzda, döviz kesinlikle herkesin aklında ilk sırada yer alıyor" dedi.

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