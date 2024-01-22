BNP Paribas'den dolar analizi

BNP Paribas Markets 360'ın analistleri ABD dolarının çoğu para birimi karşısında pahalı göründüğünü ve döviz kuru risk primi endeksinin zayıflaması için yer olduğunu gösterdiğini ifade ettiler.

Yüksek risk primi ve destekleyici değerlemeler nedeniyle ABD doları kısa pozisyonlarına kademeli olarak ekleme yapmayı tercih ettiklerini belirten analistler, "Dolar pozisyonu kısa kalmaya devam ederken, dövizdeki pozisyon sıkışıklığının sona erme noktasına yaklaştığımızı düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

Dolar Endeksi şu sıralarda düne göre yüzde 0,02 düşüşle 103,269'dan işlem görüyor