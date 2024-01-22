CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz BNP Paribas'den dolar analizi

BNP Paribas'den dolar analizi

BNP Paribas Markets 360'ın analistleri ABD dolarının çoğu para birimi karşısında pahalı göründüğünü ve döviz kuru risk primi endeksinin zayıflaması için yer olduğunu gösterdiğini ifade ettiler.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 16:15

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 16:15

BNP Paribas Markets 360'ın analistleri ABD dolarının çoğu para birimi karşısında pahalı göründüğünü ve döviz kuru risk primi endeksinin zayıflaması için yer olduğunu gösterdiğini ifade ettiler.

Yüksek risk primi ve destekleyici değerlemeler nedeniyle ABD doları kısa pozisyonlarına kademeli olarak ekleme yapmayı tercih ettiklerini belirten analistler, "Dolar pozisyonu kısa kalmaya devam ederken, dövizdeki pozisyon sıkışıklığının sona erme noktasına yaklaştığımızı düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

Dolar Endeksi şu sıralarda düne göre yüzde 0,02 düşüşle 103,269'dan işlem görüyor

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ocak 2024 14:04
Çin’de 2023’te fosil yakıt üretimi ve ithalatı artış gösterdi Çin'de 2023'te fosil yakıt üretimi ve ithalatı artış gösterdi 21 Ocak 2024 10:07
Çin’in elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu Çin'in elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu 21 Ocak 2024 10:05
Japonya’ya turist akını: İşte 2023 rakamları.... Japonya'ya turist akını: İşte 2023 rakamları.... 21 Ocak 2024 09:59
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 20 Ocak 2024 11:00
ABD’de enflasyon beklentisi son 3 yılın en düşük seviyesinde ABD’de enflasyon beklentisi son 3 yılın en düşük seviyesinde 20 Ocak 2024 08:55
ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi 20 Ocak 2024 08:51
JP Morgan, ECB’den faiz indirimi beklentisini erkene çekti JP Morgan, ECB'den faiz indirimi beklentisini erkene çekti 19 Ocak 2024 16:41
Kremlin’den Suudi Arabistan açıklaması Kremlin'den Suudi Arabistan açıklaması 19 Ocak 2024 16:29
UniCredit: Doların dar aralıkta kalması muhtemel UniCredit: Doların dar aralıkta kalması muhtemel 19 Ocak 2024 16:35
Fitch’den faiz indirimi açıklaması: Çok sert olmayacak Fitch'den faiz indirimi açıklaması: Çok sert olmayacak 19 Ocak 2024 16:26
Kızıldeniz’de buğday akışı yüzde 40 azaldı Kızıldeniz'de buğday akışı yüzde 40 azaldı 19 Ocak 2024 12:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,81
%0,7808
BORSA
1.000,66
%0,0661
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
999,92
%-0,008
ALTIN
1.009,10
%0,9099
BORSA
1.046,65
%4,6648
DOLAR
1.051,41
%5,1405
EURO
1.015,00
%1,5
ALTIN
1.037,89
%3,7887
BORSA
1.056,87
%5,6874
DOLAR
1.077,91
%7,7905
EURO
1.075,20
%7,5195
ALTIN
1.467,88
%46,7876
BORSA
1.619,35
%61,9353
DOLAR
1.665,66
%66,5655
EURO
1.816,51
%81,6509
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler