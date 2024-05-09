BOJ Başkanı: Para politikasını yönlendirirken yendeki zayıflığı inceleyeceğiz

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının para politikasını yönlendirirken yenin son dönemdeki düşüşlerini inceleyeceğini söyledi.



Ueda parlamentoya yaptığı açıklamada, "Yendeki keskin ve tek taraflı düşüşler ekonomi için olumsuzdur ve bu nedenle istenmeyen bir durumdur, çünkü şirketlerin iş planları yapmasını zorlaştırmaktadır" dedi.



Ueda, "Kur oynaklığı trend enflasyonu etkiliyorsa ya da etkileme riski taşıyorsa BOJ para politikasıyla karşılık vermelidir" diye konuştu.