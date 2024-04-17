CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolde talep etkisi

Brent petrolde talep etkisi

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,79 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 10:47

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 10:47

Dün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 89,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,08 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 90 bin varil artacağını öngördü. Bu rakam bir önceki hafta 3 milyon 34 bin varil seviyesindeydi.

Ayrıca ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesi de piyasa oyuncuları için petrolü daha pahalı hale getirerek fiyatlardaki düşüşü destekledi. ABD dolar endeksi şu sıralarda 106,35 seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarının düşmesine sebep oluyor.

Analistler, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakarken, bankanın faiz indirimine haziranda başlama ihtimali yüzde 15'e, temmuzda ise yüzde 42'ye geriledi. Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme olasılığı da yüzde 67 seviyesinde değerlendiriliyor.

Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlarken, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

Öte yandan, Orta Doğu'da durulmayan suların tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,77 ile 91,52 dolar aralığının direnç, 89,34 ile 88,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Fed’in faiz indirimi beklentileri ötelenmeye devam ediyor Fed'in faiz indirimi beklentileri ötelenmeye devam ediyor 16 Nisan 2024 15:37
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 884 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 884 milyar lira oldu 16 Nisan 2024 15:02
Almanya’da yatırımcı güveni beklentileri aştı Almanya'da yatırımcı güveni beklentileri aştı 16 Nisan 2024 14:14
İngiliz havayolu, İsrail’e uçuşlarını askıya aldı İngiliz havayolu, İsrail'e uçuşlarını askıya aldı 16 Nisan 2024 13:36
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı 16 Nisan 2024 18:44
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 16 Nisan 2024 13:33
Euro Bölgesi ticaret fazlası verdi Euro Bölgesi ticaret fazlası verdi 16 Nisan 2024 12:51
Küresel savunma ve havacılık şirketlerinden büyük atak Küresel savunma ve havacılık şirketlerinden büyük atak 16 Nisan 2024 11:38
Rusya altına uygulanan ihracat vergisini kaldıracak mı? Rusya altına uygulanan ihracat vergisini kaldıracak mı? 16 Nisan 2024 11:35
Küresel hisse senedi göstergesi aşırı satım bölgesine yaklaştı Küresel hisse senedi göstergesi aşırı satım bölgesine yaklaştı 16 Nisan 2024 11:33
Altının gramı 2 bin 473 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 473 liradan işlem görüyor 16 Nisan 2024 10:53
Petrol fiyatlarında Çin etkisi Petrol fiyatlarında Çin etkisi 16 Nisan 2024 10:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,70
%0,3698
DOLAR
1.001,26
%0,1256
ALTIN
1.000,87
%0,0868
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.125,43
%12,5432
DOLAR
1.282,89
%28,289
ALTIN
1.104,09
%10,4087
EURO
992,12
%-0,7881
BORSA
1.136,43
%13,6427
DOLAR
1.358,97
%35,8973
ALTIN
1.131,92
%13,1915
EURO
1.096,40
%9,6402
BORSA
1.741,25
%74,1246
DOLAR
2.295,94
%129,5943
ALTIN
1.749,12
%74,9115
EURO
1.900,65
%90,0653
BORSA
BİST En Aktif Hisseler