CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 61,43 dolar

Brent petrolün varili 61,43 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,43 dolardan işlem görüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2026 09:25

Dün 61,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 61,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,90 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığını açıklamasının ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede arzın yeniden devreye girebileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti. ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

ABD'li büyük petrol şirketlerinin Venezuela'da devreye gireceğinin altını çizen Trump, bu şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarla petrol altyapısını onaracağını ve üretimin yeniden canlandırılacağını ifade etmişti.

ABD yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda temaslara başlaması, kısa vadede jeopolitik risk primini sınırlarken, orta vadede ülkenin petrol arzının yeniden artabileceği beklentisiyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun hafta sonu yaptığı toplantıda mevcut üretim seviyelerini koruma kararı, piyasaya ilave arz gelmeyeceği mesajı vererek kısa vadede petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sınırladı.

Ancak küresel talep görünümündeki zayıflık ve OPEC dışı üretimdeki güçlü artış, söz konusu kararın fiyatlarda kalıcı yükselişe sebep olmasını engelliyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,50 dolar direnç, 55 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları savunma ve havacılık hisseleri öncülüğünde yükseldi Asya borsaları savunma ve havacılık hisseleri öncülüğünde yükseldi 05 Ocak 2026 11:00
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Ocak 2026 10:16
Çin’de hizmet sektörü 6 ayın en düşük seviyesinde Çin'de hizmet sektörü 6 ayın en düşük seviyesinde 05 Ocak 2026 09:47
ABD’de yeni araç satışları 2025’te arttı ABD’de yeni araç satışları 2025’te arttı 05 Ocak 2026 09:43
Bitcoin 92 bin doları aştı! Bitcoin 92 bin doları aştı! 05 Ocak 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 05 Ocak 2026 09:33
Goldman Sachs’dan Venezuela için petrol tahmini: Uzun vadede artabilir Goldman Sachs'dan Venezuela için petrol tahmini: Uzun vadede artabilir 05 Ocak 2026 09:32
OPEC+ petrol üretimini sabit tutacak OPEC+ petrol üretimini sabit tutacak 05 Ocak 2026 09:27
Piyasalarda jeopolitik gerginliklere karşın risk iştahı yüksek seyrediyor Piyasalarda jeopolitik gerginliklere karşın risk iştahı yüksek seyrediyor 05 Ocak 2026 09:16
Norveç’te elektrikli araçların payı yükseldi Norveç'te elektrikli araçların payı yükseldi 02 Ocak 2026 17:06
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 02 Ocak 2026 16:59
ECB Başkanı Lagarde’ın maaşı raporlanandan daha yüksek çıktı ECB Başkanı Lagarde’ın maaşı raporlanandan daha yüksek çıktı 02 Ocak 2026 16:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.702,0000 Değişim 215,99 Son veri saati:
Düşük 11510,19 Yüksek 11726,18
Açılış
43,0692 Değişim 0,1035 Son veri saati:
Düşük 42,9487 Yüksek 43,0522
Açılış
50,5832 Değişim 0,2449 Son veri saati:
Düşük 50,3618 Yüksek 50,6067
Açılış
6.166,9080 Değişim 63,284 Son veri saati:
Düşük 6127,9 Yüksek 6191,184
Açılış
109,0008 Değişim 4,7785 Son veri saati:
Düşük 105,0931 Yüksek 109,8716
Açılış
BİST En Aktif Hisseler