Brent petrolün varili 65,49 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 65,49 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2026 10:04

Cuma günü 65,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 65,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,40 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, ABD'nin İran'a karşı olası bir askeri müdahale yapabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken "iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkiyi" görüştü.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği ihtimaline karşı İsrail ordusunun tüm cephelerde hazırlık içinde olduğunu söyledi. Bu gelişmeler, piyasalardaki jeopolitik risk beklentilerini artırarak fiyatları destekledi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tutumu da yakından takip ediliyor. Trump, tarife uygulama kararından geri adım atsa da bölgeyle ilgili olası müzakerelere dair belirsizliklerin devam etmesi risk algısı üzerinde etkili oluyor.

ARZ FAZLASI ENDİŞELERİ FİYATLARI BASKILIYOR

Jeopolitik gelişmelere karşın yatırımcılar, uzun vadeli görünüm konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Özellikle OPEC dışı üreticilerden gelen arzın güçlü kalması, üretim artışının talebi aşması durumunda küresel petrol piyasalarının yılın ilerleyen dönemlerinde arz fazlası riskiyle karşı karşıya kalabileceği endişelerini canlı tutuyor.

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta yapılması planlanan ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası toplantısını da yakından takip edecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapabileceği öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 66 dolar direnç, 58,60 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

