Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,27 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2025 09:45

Dün 67,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,13 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 67,27 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,56 dolardan işlem gördü. 

Petrol fiyatları, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik umutların azalması ve bunun da devam eden jeopolitik risk beklentilerini desteklemesiyle yukarı yönlü seyrediyor.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, küresel barış girişimlerine rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Moskova'dan bu savaşı bitirmek için ciddi müzakerelere hazır olduklarına dair herhangi bir işaret gelmediğini kaydederek, "Başka şeylere, güçlü yaptırım ve tarifelere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de güçlü petrol talebine işaret eden veriler de fiyatları destekleyen bir unsur oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, (EIA) çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil azalarak 420 milyon 700 bin varile gerilediğini duyurdu. Piyasa beklentisi yaklaşık 800 bin varil düşüş yönündeydi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı takip edecek.

Powell'ın bugün yapacağı sözlü yönlendirmelerde bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin net mesajlar vermesi bekleniyor.

Analistler, daha düşük faiz oranlarının ekonomik büyümeyi teşvik edebileceğini ve petrol talebini artırarak fiyatları yukarı çekebileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,73 doların direnç, 60,88 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

