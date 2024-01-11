Çin MB'den yuana destek

Çin Merkez Bankası, yönetilen kur politikası çerçevesinde yuan için günlük referans oranını Kasım ayından bu yana tahminlere göre en geniş farkla belirleyerek yuanın son dönemdeki zayıflığına karşı geri adım attı.

Çin MB, Bloomberg anketindeki ortalama tahminden 609 pip daha güçlü olarak, yuanın günlük hareketi için orta noktayı dolar başına 7.1087 olarak belirledi. Bu, onshore yuanın geçen yılın sonundan bu yana yaklaşık %1 gerilemesinin ardından gerçekleşti.

Hong Kong'daki Mizuho Bank Ltd. Asya döviz stratejisti Ken Cheung'a göre PBOC, Çin'de parasal gevşemeye yönelik artan beklentilere karşı yuanı savunmak için desteğini artırdı. Cheung, "Sabitleme aracı, ekonominin toparlanma ivmesi artmadan önce bir süre daha oyunda kalmaya devam edecek" dedi.

Yatırımcılar, PBOC'nin Pazartesi günü orta vadeli kredilerin faiz oranını düşürüp düşürmeyeceğini ya da ekonomiyi canlandırmak için bu yolla bankacılık sistemine ek likidite enjekte edip etmeyeceğini görmek için bekliyor. Xinhua'nın haberine göre, bu hafta bir PBOC yetkilisi devlet medyasına yaptığı açıklamada, ülkenin kredileri artırmak için bankaların rezerv olarak ayırması gereken para miktarını düşürebileceğini söyledi.

Bunun da ötesinde, Çin para birimi Cuma günü açıklanan ve deflasyon endişelerini artırması beklenen yerel fiyat verilerinin de baskısıyla karşı karşıya.

Offshore yuan bu sabah %0,17 değer kazanarak dolar başına 7,1718 olurken, USDCNY ise %0,13 düşüşle 7,1609'dan işlem görüyor.