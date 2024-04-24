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Çin petrol alımlarını artırmaya çalışabilir

Çin, ABD'nin İran'a yeni yaptırımları öncesi petrol alımlarını artırmaya çalışabilir.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 09:03

ABD, İran ihracatına yönelik yeni yaptırımlarına hazırlanırken, Çin'in özel petrol rafinerileri, menşei gizlenen daha fazla kargo satın almaya çalışabilir.

Bloomberg News'un haberine göre, Çin uzun zamandır ABD'nin yaptırım ağına takılmaktan çekiniyordu ve son adımlar İran petrol ticaretine bilerek katılan yabancı limanları, gemileri ve rafinerileri de kapsıyor. Yine de İran'ın Çin'e ihracatının azalması beklenmiyor.

Çaydanlık rafinerileri olarak adlandırılan ve Shandong eyaletinde kümelenen özel kuruluşlar ve ABD'nin İran ihracatına yönelik yaptırımlarından en çok yararlananlar, şimdiden artan incelemelere hazırlanıyor. Rafineri yöneticileri ve onlara tedarik sağlayan tüccarlara göre bu, genellikle Malezya ve Singapur civarında veya Umman Körfezi'ndeki Fujairah yakınlarında gemiden gemiye transferler yoluyla yolda manipüle edilmiş petrol satın almayı da içerecek.

Tüccarlar, bazılarının önlem olarak geçici olarak geri adım atabileceğini, ancak marjların ancak başabaş seviyelerinde olması nedeniyle kârlar üzerindeki baskının zaten yüksek olduğunu söylüyor. İranlı ihracatçıların önündeki engeller arttıkça alıcılar bunun yerine daha iyi şartlar arayabilir, hatta fiyatları düşürmek için aracıları bile atlatabilir.

Çaydanlık rafinerileri son yıllarda yaptırım uygulanan rejimlerden gelen daha ucuz ham petrole bağımlı hale geldi ve özellikle İran petrolünün en önemli alıcıları olarak ortaya çıktı. Bu, yuan işlemlerinin kullanımı, CIPS olarak bilinen yerel takas ve hesaplaşma sistemi ve Bank of Kunlun gibi büyük ticari oyunculardan izole edilmiş yerel finans kurumları gibi önlemler sayesinde mümkün oldu.

Yine de ABD'li yetkililer, gemi takibi ve uydu verileri yardımıyla İran petrolünün en azından bazı fiziksel sevkiyatlarını izleyebiliyor ve bu akışlara yardımcı olan kuruluşları tespit edebiliyor. Asıl soru, Washington'un yaptırımları uygulamaya ve seçim yılında benzin ve dizel fiyatlarındaki artış da dahil olmak üzere sonuçlarına katlanmaya istekli olup olmadığıdır.

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