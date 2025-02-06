CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Citi Brent petrol fiyatının düşmesini bekliyor

Citi Brent petrol fiyatının düşmesini bekliyor

Citi, Brent petrol fiyatının düşmesini beklediğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2025 08:59

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2025 08:59

Citi, Brent petrolün fiyatının 2025'in ikinci yarısında düşmesini bekliyor. ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu ticaret politikalarının er ya da geç petrol piyasası üzerinde aşağı yönlü bir etkisinin olacağına inanmaya devam ettiklerini belirten Citi, 2025'in ikinci yarısında Brent petrolünde fiyatın 60-65 dolar/varil aralığana gelmesini bekliyor.

Bu sabah ICE'de en yakın vadeli Brent petrolünün varil fiyatı düne göre yüzde 0,13 artışla 74,71 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 17 cent artarak 71,20 dolara yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması 04 Şubat 2025 09:35
Çin’in yurt dışına doğrudan yatırımlarının artırması bekleniyor Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımlarının artırması bekleniyor 04 Şubat 2025 09:31
ABD Hazinesi 815 milyar dolar borçlanacak ABD Hazinesi 815 milyar dolar borçlanacak 04 Şubat 2025 09:28
ABD’nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi ABD'nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi 04 Şubat 2025 09:26
ABD’nin ek gümrük vergilerine Çin’den ilk misilleme ABD'nin ek gümrük vergilerine Çin'den ilk misilleme 04 Şubat 2025 09:21
ABD gümrük vergileri hakkında öngörüler artıyor ABD gümrük vergileri hakkında öngörüler artıyor 04 Şubat 2025 09:17
Küresel piyasalarda tarife rüzgarı ile karışık seyrediyor Küresel piyasalarda tarife rüzgarı ile karışık seyrediyor 04 Şubat 2025 09:12
Almanya’da imalat sektöründeki gerileme yavaşladı Almanya'da imalat sektöründeki gerileme yavaşladı 03 Şubat 2025 16:49
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ocakta yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yükseldi 03 Şubat 2025 16:16
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi verileri belli oldu Avro Bölgesi'nde imalat sanayi verileri belli oldu 03 Şubat 2025 13:18
ECB üyesi Villeroy: Trump tarifeleri ekonomik belirsizliği artıracak ECB üyesi Villeroy: Trump tarifeleri ekonomik belirsizliği artıracak 03 Şubat 2025 12:06
Emtia piyasasındaki fiyatlamalarda Trump’ın tarifeleri etkili oldu Emtia piyasasındaki fiyatlamalarda Trump'ın tarifeleri etkili oldu 03 Şubat 2025 11:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler