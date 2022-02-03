Döviz kurları enflasyon verisine ne tepki verdi? Dolar ve euro için kritik teknik seviyeler! Dolar ve euro kuru 3 Şubat 2022 bugün ne kadar kaç TL oldu?

Dolar ve euro kuru 3 Şubat 2022 sonrası bugün en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Döviz kurları için büyük önem arz eden, kur korumalı TL mevduat ürününde mevduat 250 milyar TL'yi aşarken, gerçek ve tüzel kişilerin 2022'in bu yeni ürününe yoğun ilgisi sürüyor. Fed'in şahin mesajlarının etkisiyle dolar endeksi güçlense de, yurt içinde uygulamaya konulan kur korumalı TL etkisiyle yeni haftaya düşüşle giren döviz kurları dolar kuru ve euro kuru başta olmak baskı altında olmayı sürdürüyor.

DOLAR VE EURO ENFLASYON VERİSİNE NE TEPKİ VERDİ?

1 aydan fazla süredir 13-14 TL arasında dar bant hareketi sergilen dolar kuru, hafta boyunca 13,26 TL ile 13,62 TL arasında dalgalandı. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından bir miktar yükselen dolar kurunda yükseliş çok sınırlı kaldı ve kur 13,5 düzeyinde dengelendi.

TÜİK Ocak 2022 enflasyon oranı açıklamasını yaptı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 10,45 yıllık bazda ise yüzde 48,69 olarak gerçekleşti.

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