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Fed'in faiz indirimini ötelemesi petrol fiyatlarını geriletti

Fed'in faiz indirimini Aralık ayına ötelemesi petrol fiyatlarını geriletti.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2024 08:40

Fed'in olası bir faiz indirimini Aralık ayına ertelemesi bu sabah petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Daha yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyümeyi azaltabileceği ve dolayısıyla petrol talebini sınırlayabileceği endişeleri fiyatları aşağı çekti.

AYLIK RAPOR FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI YARATTI

ICE'de Brent ham petrolü 23 sent ya da %0,3 değer kaybederek 82,37 dolara gerilerken, NYMEX'de Batı Teksas ham petrolü 20 sent ya da %0,25 düşüşle 78,30 dolara geriledi.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yakın gelecekte arz fazlası uyarısında bulunduğu aylık raporu da fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

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