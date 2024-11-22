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Goldman Sach: 2025'te petrol 80 dolara çıkacak

Goldman Sach, brent petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Banka, brent petrolü için kısa vadede yukarı yönlü, orta vadede ise aşağı yönlü riskler gördüğünü bildirdi.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2024 07:49

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2024 07:51

Goldman Sachs, küresel gelişmeleri dikkate alarak petrol piyasalarını yorumladı. Banka, yaptırımlara ve petrol arzına dikkat çekti.

80 DOLARA YÜKSELEBİLİR

Kısa vadeli risk olarak, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına yardım ettiği iddiasıyla Batı'nın İran'a yeni yaptırımlar uygulamasını gösteren Goldman Sachs, yaptırımların sıkılaştırılmasıyla İran'ın petrol arzının 1 milyon varil/gün düşmesi halinde Brent petrolünde fiyatın 2025'in ilk yarısında 80 doların ortalarına yükseleceğini tahmin etti.

ARZA DİKKAT ÇEKTİ

Yüksek atıl üretim kapasitesi nedeniyle Brent petrolü için orta vadeli fiyat risklerini aşağı yönlü olduğunu savunan Goldman Sachs, Trump yönetiminin beklendiği gibi %10 genel tarife uygulaması veya OPEC arzının artması halinde Brent'in 2026'da 60 dolar/varilin altına düşeceğini öngördü.

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