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IEA, doğal gaz piyasasında oynaklığın artacağını öngörüyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel doğal gaz arzının, talepteki son düşüşlere rağmen kısıtlı kalmaya devam ettiğini, bu nedenle özellikle soğuk havaların daha fazla fiyat dalgalanması tehdidini artırdığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2023 08:59

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2023 08:59

IEA'nın yayınladığı raporda, Avrupa'daki depolama alanlarının planlananın çok ötesinde doluluk oranlarına ulaştıklarını ancak bunun sezon boyunca fiyatların istikrarlı seyir izlemelerinin garantisi olmadığını belirtti. IEA, "Özellikle soğuk bir kış yaşanması halinde fiyatlarda dalgalanma yaşanması riski endişe kaynağı" dedi.

Rapora göre, 2025-2026 yıllarında yoğunlaşan küresel LNG üretimindeki önemli bir artış, muhtemelen piyasadaki gerginliği hafifletecek.

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