IEA, doğal gaz piyasasında oynaklığın artacağını öngörüyor

IEA'nın yayınladığı raporda, Avrupa'daki depolama alanlarının planlananın çok ötesinde doluluk oranlarına ulaştıklarını ancak bunun sezon boyunca fiyatların istikrarlı seyir izlemelerinin garantisi olmadığını belirtti. IEA, "Özellikle soğuk bir kış yaşanması halinde fiyatlarda dalgalanma yaşanması riski endişe kaynağı" dedi.

Rapora göre, 2025-2026 yıllarında yoğunlaşan küresel LNG üretimindeki önemli bir artış, muhtemelen piyasadaki gerginliği hafifletecek.