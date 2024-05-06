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Fed üyesi Goolsbee: Nokta grafik faiz beklentilerini açıklamak için yeterli değil

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, nokta grafiklerin faiz beklentilerini açıklamak için yeterli olmadığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2024 09:24

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın, politika yapıcıların faiz oranına ilişkin görüşlerini içeren üç aylık "nokta grafiğini", her birine bilgi veren bireysel ekonomik beklentileri de dahil ederek güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Goolsbee, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'nde para politikası üzerine düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "nokta grafiği mevcut haliyle ekonomik içeriği olmayan bir görüşler toplamından ibaret" dedi.

Goolsbee, Fed iletişiminin amacının politika kararlarının gerekçelerini ortaya koymak olması gerektiğini ve nokta grafiğinin yetersiz kaldığını söyledi.

"Katılımcının bu faiz oranını haklı çıkaracağını düşündüğü ekonomik koşullarla ilişkilendirilemediği için, bunun neden makul bir seçim olduğunu düşündüklerini bize söyleyecek hiçbir şey yok" diye konuşan Goolsbee, "Ekonomik tahminleri anonim olarak her bir katılımcının faiz oranı patikasıyla eşleştiren bir matris bazı önemli soruları yanıtlayacaktır" dedi.

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