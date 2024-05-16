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ABD'de sanayi üretimi sabit kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre ABD'de sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya göre değişim göstermezken, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 16:51

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 16:51

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Verilere göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi. Bu dönemde piyasa beklentileri sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, mart ayında da yüzde 0,1 artmıştı.

BEKLENTİLERE PARALEL AZALDI

İmalat sanayi üretimi ise nisanda yüzde 0,3 azaldı. Geçen ay yüzde 0,1 artması beklenen söz konusu veri, mart ayında yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde piyasa beklentilerine paralel olarak 0,1 puan azalışla yüzde 78,4'e düşerken, uzun dönem ortalamasının 1,2 puan altında kaldı.

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