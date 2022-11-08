Telegraph gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD ile varılan büyük bir doğal gaz anlaşmasını Mısır'da gerçekleştirilmekte olan COP27 iklim değişikliği zirvesi sonrasında açıklayacak.

Habere göre İngiltere, ABD'nin gelecek yıl için 10 milyar metreküp LNG tedarik etme sözü vermesini bekliyor.

İngiltere ile ABD arasında müzakerelerin nihai aşamada olduğunu öne süren Telegraph, açıklamanın bir veya 2 hafta içinde geleceğini öne sürdü.

Bu yıl ABD, Avrupa Birliği üyelerinin enerji krizi ile başa çıkmaları için 15 milyar metreküp LNG sağlamak için anlaşmaya varmıştı.