Financial Times'ın haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, aşırı olduğu düşünülen kazançlara yönelik vergiden kaçınılabilmesi için yatırımların artırılması gerektiğini savunuyor.

Sunak'a yakın isimlerin FT'ye verdikleri bilgiye göre Maliye bakanı geçtiğimiz hafta çeyrek dönem mali sonuçlarını açıklayan BP ve Shell'in büyük kar artışları elde ettiklerinin görüşmesi sonrasında petrol ve gaz şirketlerinin İngiltere'deki projeler için sermaye harcamalarını artırmalarını talep ediyor.

FT'ye konuşan bir kaynak, "Sunak petrol ve gaz şirketlerine bir vergi salmak istemiyor, bunu yatırımları engelleyeceği uyarısında bulunuyor. Ancak hane halklarının enerji faturalarının yükseldiği bir ortamda petrol ve gaz şirketlerinin vergilendirilmeleri içihn parlanmentelerden baskı artıyor. Bunun karşısında biz şirketlerin mümkün olan en yakın zamanda iddialı yatırım planları ile ortaya çıkmalarını istiyoruz" dedi.