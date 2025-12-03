Bitcoin toparlandı ancak yatırımcılar temkinli tutumunu sürdürüyor

Wall Street'i hazırlıksız yakalayan ve kripto piyasalarında yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesine yol açan sert satışların ardından Bitcoin salı günü yeniden 90.000 doların üzerine çıkarak toparlandı.

Bu yükseliş piyasaya bir nefes aldırsa da yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor ve piyasada stres sinyalleri hissedilmeye devam ediyor. Bitcoin yüzde 6,8'lik artışla 92.323 dolara yükselirken, Ether de yüzde 8'i aşan bir toparlanmayla kısa süreliğine 3.000 dolar seviyesini aştı.

Cardano ve Chainlink gibi daha küçük ve likiditesi düşük kripto varlıkları yüzde 10'un üzerinde yükseliş kaydetti. Ancak piyasa analistlerine göre bazı göstergeler, bu toparlanmanın istikrarsız olabileceğini gösteriyor. CryptoQuant verilerine göre, yatırımcı güvenini ölçmede önemli bir gösterge olan Bitcoin fonlama oranı son günlerde negatife döndü. Bu durum, vadeli işlemlerde düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcılara, yükseliş pozisyonlarına kıyasla daha fazla talep olduğunu ortaya koyuyor. Varlık yönetim şirketi Axis'in CEO'su Chris Kim, "Piyasada temkinli bir hava hakim" değerlendirmesinde bulundu.

Kripto yatırımcıları tedirginliğini koruyor. Kurumsal yatırımcılar ise Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararını bekleyerek risk almaktan kaçınıyor gibi görünüyor. Bitfinex analistleri, bu temkinli tutumun bir başka göstergesi olarak, kripto borsalarında USDT ve USDC gibi stabilcoin bakiyelerinin arttığını, bunun da yatırımcıların sert düşüşleri agresifçe satın almak yerine sermayelerini stabilcoinlerde tuttuğunu ifade ediyor.

Analistler yayımladıkları raporda, "Bu durum döngünün son evrelerinde sıkça görülen bir düzeltme biçimidir: Yatırımcılar, ETF akışları dengelenene ve makro belirsizlikler sona erene kadar stabilcoinlere geçip riskten korunuyor. Önemli olan, bu hareketin stabilcoin likiditesinin azaldığı uzun vadeli zirve dönemlerinde yaşanmaması. Şu anda likidite kenarda bekliyor ve netlik arıyor" değerlendirmesinde bulundular. Ayrıca, CoinMarketCap'in "Korku ve Açgözlülük Endeksi" de yatırımcıların temkinli tutumunu yansıtıyor; endeks, son üç haftadır olduğu gibi salı günü de "aşırı korku" seviyesinde kaldı.