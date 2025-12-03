Avustralya ekonomisi beklentilerin gerisinde kaldı

Avustralya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden daha yavaş büyüyerek, piyasalarda olası faiz artışlarının hızlı fiyatlandığına dair işaretler verdi.

Çarşamba günü açıklanan resmi hükümet verilerine göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu büyüme oranı, ekonomistlerin beklediği yüzde 0,7'nin oldukça altında kaldı. Yıllık bazda büyüme ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti ve tahmin edilen yüzde 2,2 seviyesinin biraz altında kaldı; ancak Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) öngörülerine büyük ölçüde uydu.

Yatırımcılar, RBA'nın gelecek yıl daha sıkı para politikası uygulayacağı beklentilerini azaltmaya başladı.

Veriler, Avustralya ekonomisinin direnç gösterdiğini ancak büyüme hızının yavaşladığını ortaya koyarken, para politikası görünümünde de belirsizlik yarattı.