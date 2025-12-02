AB’den az gelişmiş ülkelere ticari imtiyazlarda geri kabul şartı planı

CANLI BORSA
Avrupa Birliği (AB), az gelişmiş ülkelerin gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GSP) göç alanında işbirliği, insan haklarına saygı ve çevre standartlarına uyum gibi şartlar getirmeye hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2025 14:55

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kurallarındaki değişikliklere ilişkin yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, yeni çerçeve ile Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanan ülkelere insan ve çalışan haklarına saygı gösterme, iklim değişikliği ve çevre koruma sözleşmelerinin ilkelerine uyum gibi şartlar ekleneceği ifade edildi.

Göç alanında AB ile işbirliğinin de kurallara ilave edileceği belirtilen açıklamada, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan bir ülkenin kendi vatandaşlarının geri kabulü konusunda AB ile işbirliği yapmaması durumunda ticari imtiyazların geri çekilebileceği kaydedildi.

Söz konusu düzenleme AB üyesi ülkeler ile AP onayının ardından 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade ediyor.

Bu sistemle gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor.

