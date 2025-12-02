CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 826 bin liraya düştü.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2025 16:54

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 840 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 azalışla 5 milyon 826 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 885 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 565 milyon 960 bin 119,66 lira, işlem miktarı ise 786,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 340 milyon 882 bin 619,66 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.885.000,00 4.310,00
En Düşük 5.800.000,00 4.240,70
En Yüksek 5.840.000,00 4.280,00
Kapanış 5.826.000,00 4.280,00
Ağırlıklı Ortalama 5.743.413,24 4.109,76
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.565.960.119,66
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 786,05
Toplam İşlem Adedi 40

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 02 Aralık 2025 09:30
Avrupalı üreticiler Çin’deki yatırımlarını artırıyor Avrupalı üreticiler Çin’deki yatırımlarını artırıyor 02 Aralık 2025 09:15
Piyasalar karışık seyrediyor Piyasalar karışık seyrediyor 02 Aralık 2025 09:06
ABD, Güney Kore’ye otomobil tarifesini indirecek ABD, Güney Kore'ye otomobil tarifesini indirecek 02 Aralık 2025 09:03
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı 02 Aralık 2025 07:40
Hindistan rupisinde tarihi düşüş! Hindistan rupisinde tarihi düşüş! 01 Aralık 2025 14:19
Almanya’da tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde! Almanya'da tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde! 01 Aralık 2025 14:05
İngiltere ekonomisinde büyüme bekleniyor İngiltere ekonomisinde büyüme bekleniyor 01 Aralık 2025 14:02
İngiltere’de imalat sanayi PMI 14 ayın en üst seviyesinde İngiltere'de imalat sanayi PMI 14 ayın en üst seviyesinde 01 Aralık 2025 13:53
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Aralık 2025 13:51
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI kasımda geriledi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI kasımda geriledi 01 Aralık 2025 13:09
Çin’in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu Çin'in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu 01 Aralık 2025 13:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler