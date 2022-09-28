Eylül'de sona eren 12 ayda enflasyon 2005'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

12 AYDA YÜZDE 5,7 ARTTI

Mağaza ve süpermarketlerde fiyatlar Eylül'de sona eren 12 ayda yüzde 5,7 arttı. Ağustos ayında fiyatlar yüzde 5,1 yükselmişti.

Eylül ayında sona eren 12 ayda gıda fiyatlarında artış yüzde 10,6 oldu.

Pazar araştırma şirketi NielsenIQ verilerine göre, tüketicilerin yüzde 76'sı yaşam maliyeti krizinden gelecek 3 ayda ılımlı veya ağır şekilde etkienmeyi bekliyorlar. Yaz aylarında bu oran yüzde 57 seviyesindeydi.