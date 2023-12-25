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Irak Nijerya ve Kongo Cumhuriyeti OPEC'e bağlılıklarını teyit ettiler

Angola'nın geçen hafta yaptığı ayrılma çıkışının ardından Irak, Nijerya ve Kongo Cumhuriyeti OPEC'e olan bağlılıklarını teyit ettiler.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2023 09:54

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2023 09:54

Kongo Hidrokarbonlar Bakanı Bruno Jean-Richard Itoua yaptığı açıklamada, "OPEC ve OPEC+'nın kalbindeki birlik ve beraberliğe olan güçlü desteğimizi yineliyoruz" dedi. "Afrikalı olsun ya da olmasın her üye, ortak hedeflerimize ulaşmada ve küresel petrol piyasasının dengesinin korunmasında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır."

Angola, üretim kotası konusundaki anlaşmazlığın ardından Perşembe günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden ayrılarak grubun üye sayısını 12 ülkeye düşürdü

Nijerya Petrolden Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, X'te yaptığı açıklamada, "OPEC'in hedeflerine bağlılığımızda kararlıyız ve sadece ulusumuzun sınırları içinde değil kıta genelinde yankı bulan endişeleri ele almak için örgütle aktif bir şekilde etkileşim halindeyiz" dedi.

Angola gibi Nijerya da OPEC liderleriyle 2024 yılı üretim kotası konusunda anlaşmazlık yaşadı, ancak bu durum grubun 30 Kasım'daki son toplantısında çözüme kavuşturulmuş gibi görünüyor.

Yeni kotasını karşılamak için önümüzdeki ay grubun en büyük arz kesintilerinden bazılarını yapması gerekecek olan Irak, desteğinin devam ettiğini teyit etti.

Petrol Bakanlığı sözcüsü Assem Jihad Irak Haber Ajansına yaptığı açıklamada, OPEC'in "küresel petrol piyasasında istikrarı sağlamak için arz ve talep arasında en yüksek oranlarda denge sağlamaya" çalıştığını söyledi.

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