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İran'ın günlük petrol üretimi 3 milyon 500 bin varili aştı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, günlük petrol üretiminin 3 milyon 570 bin varile yükseldiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 11:50

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 11:54

İran devlet televizyonuna göre, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Geçen yıl ülkesinin petrol üretiminin günlük 3 milyon 300 bin varil olduğunu belirten Ovci, bu yıl bu sayının 3 milyon 570 bine yükseldiğini kaydetti.

REİSİ DÖNEMİNDE PETROL ÜRETİMİ YÜZDE 60 ARTTI

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti döneminde petrol üretiminin yüzde 60 arttığını dile getiren Ovci, ülkesinin petrol üretiminin 2019 yılında günlük 2 milyon 290 bin varil, 2020'de 2 milyon 106 bin varil olduğunu ifade etti.

Reisi, 2021 yılında iş başına gelmişti. ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Petrol Bakanı Ovci, 23 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol üretim kapasitesinin 3 milyon 800 bin varil olduğunu duyurmuştu.

Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da 13 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.

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