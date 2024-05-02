CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Japonya'nın döviz piyasasına müdahale ettiği öngörüldü

Japonya'nın döviz piyasasına müdahale ettiği öngörüldü

Columbia Üniversitesi akademisyeni ve eski maliye bakanlığı yöneticisi Takatoshi Ito, yetkililerin 160'ın dolar/yen tavanı olabileceği yönünde piyasa beklentileri oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 09:04

Columbia Üniversitesi akademisyeni ve eski maliye bakanlığı yöneticisi Takatoshi Ito, Japon yetkililerin muhtemelen 160 yen/dolar seviyesini kumdaki çizgileri olarak gördüklerini göstermek için döviz piyasasına müdahale ettiklerini söyledi.

Ito, "Müdahale zamanında yapılırsa etkili olur. Yetkililer spekülatif hareketlere müdahale ederek, 160'ın dolar/yen'in tavanı olabileceği yönünde piyasa beklentileri oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Japon yetkililerin, yendeki keskin ve ekonomik olarak zayıflatıcı düşüşleri önlemek için bu hafta en az iki kez döviz piyasasına müdahale ettiğinden şüpheleniliyor.

Yendeki zayıflığın devam etmesi ve enflasyonu önemli ölçüde artırması halinde merkez bankasının faiz oranlarını bu yılın sonuna kadar iki kez %0,5'e yükseltebileceğini söyleyen Ito, "Yen'in düşüşü faiz oranı farklarını yansıtarak kademeli olarak ilerlerken, döviz müdahalesiyle trendi değiştirmek zor. Yendeki zayıflık devam eder ve enflasyona yansırsa, BOJ için yıl sonuna kadar iki faiz artırımı bir seçenek haline gelebilir" dedi.

Ito, "BOJ'un en erken bu sonbaharda faizleri yeniden artırma ve kısa vadeli politika faizini yılsonuna kadar %0,5'e çıkarma ihtimali var" diye konuştu.

Ito, 1999-2001 yılları arasında Japonya Maliye Bakanlığı'nda uluslararası işlerden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yaptı.

İlginizi Çekebilir
ABD’de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı 30 Nisan 2024 16:13
Çin’de imalat sektörü aktivitesi düştü Çin'de imalat sektörü aktivitesi düştü 30 Nisan 2024 15:00
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar azaldı Küresel doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 30 Nisan 2024 14:02
Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü 30 Nisan 2024 13:34
Almanya ekonomisi teknik resesyona girmedi Almanya ekonomisi teknik resesyona girmedi 30 Nisan 2024 13:27
Piyasalardan Fed öngörüsü Piyasalardan Fed öngörüsü 30 Nisan 2024 13:44
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu 30 Nisan 2024 13:22
Altının gramı 2 bin 420 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 420 liradan işlem görüyor 30 Nisan 2024 09:50
WGC: Küresel altın talebi yüzde 3 arttı WGC: Küresel altın talebi yüzde 3 arttı 30 Nisan 2024 13:46
Brent petrolde arz etkisi Brent petrolde arz etkisi 30 Nisan 2024 09:44
Yatırımcı Tazmin Merkezi giriş aidatı 10 milyon liraya yükseltildi Yatırımcı Tazmin Merkezi giriş aidatı 10 milyon liraya yükseltildi 30 Nisan 2024 09:28
Çin’de ekonomik aktivite ılımlı büyüdü Çin'de ekonomik aktivite ılımlı büyüdü 30 Nisan 2024 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,85
%0,5848
EURO
1.005,00
%0,5
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
993,75
%-0,6253
ALTIN
1.098,34
%9,834
EURO
1.111,27
%11,1265
DOLAR
1.041,55
%4,1547
BORSA
1.240,64
%24,0644
ALTIN
1.126,02
%12,6023
EURO
1.122,12
%12,2121
DOLAR
1.098,81
%9,8808
BORSA
1.314,22
%31,4221
ALTIN
1.740,01
%74,001
EURO
1.719,33
%71,9326
DOLAR
2.175,38
%117,5377
BORSA
2.220,34
%122,0336
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler