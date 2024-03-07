Japonya'nın döviz rezervleri geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 281,5 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 291,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin menkul kıymetleri 1 trilyon 0,8 milyar dolardan 1 trilyon 145,2 milyar dolara çıktı.



Aynı ayda altın rezervleri 55,59 milyar dolardan 55,71 milyar dolara ükseldi.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.