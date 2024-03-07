Japonya'nın döviz rezervleri geriledi

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 09:27
Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 09:27
Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 281,5 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 291,8 milyar dolar seviyesindeydi.
Ülkenin menkul kıymetleri 1 trilyon 0,8 milyar dolardan 1 trilyon 145,2 milyar dolara çıktı.
Aynı ayda altın rezervleri 55,59 milyar dolardan 55,71 milyar dolara ükseldi.
Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.