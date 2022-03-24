Kazakistan petrolünün Hazar Denizi'nin altından Karadeniz kıyısındaki Novorossisk'e taşıyan boru hattında meydana gelen hasar uluslararası piyasalarda petrol fiyatını yükseltti.
Günde 1,2 milyon varil civarında petrol ihracatına imkan veren Hazar Boru Hattı Konsorsiyum (CPC) terminalindeki hasarın oranılmasının 2 ay sürebileceği yönündeki haberin etsiyle ICE'de Mart vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 123 doların üzerine çıktı.
ABD'de petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 2,5 milyon varil azaldığına işaret eden DOE veriside petrol fiyatlarına destek verdi.
ICE'de Brent petrolü 123,74 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre 54 cent artışla 122,14 dolar seviyesinden işlem görüyor.