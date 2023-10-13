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Kazakistan'ın Hazar Denizi üzerinden petrol ihracatı yılın 9 ayında yüzde 53 arttı

Kazakistan'ın Hazar Denizi üzerinden gerçekleştirdiği petrol ihracatı yılın 9 ayında yüzde 53 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 13:01

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 13:01

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi Kazmunaygaz, 2023 yılının ocak-eylül döneminde Hazar Denizi üzerinden yaptıkları petrol ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'ndan taşınan petrol hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 864 bin ton artarak 2 milyon 484 bin ton oldu.

Böylece Kazakistan'ın Trans Hazar Uluslararası Koridoru üzerinden petrol ihracatı yüzde 53 arttı.

Özellikle ülkenin yılın 9 ayında Azerbaycan üzerinden gerçekleştirdiği petrol ihracatı 870 bin ton artarak toplam 990,2 bin tona ulaştı.

Bu yıl Rusya'nın Mahaçkale Limanı üzerinden taşınan Kazak petrolünün miktarı ise 5,9 bin ton azalarak 1 milyon 494 bin ton oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerine petrol ihracatı için taşıma koridorlarını çeşitlendirme kararı alan Kazakistan hükümeti, Azerbaycan'ın SOCAR Devlet Petrol Şirketi ile Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı üzerinden yılda 1,5 milyon ton petrol taşınmasına ilişkin anlaşma yapmıştı.

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