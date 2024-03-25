Küresel gaz yatırımları 9 trilyon dolar olacak

Dünya genelinde doğal gaz sektörüne 2050 yılına kadar, 740 milyar USD'lik bölümü iletim sektörü olmak üzere, yaklaşık 9 trilyon USD yatırım yapılacağı öngörülüyor.

Montel-Foreks'in haberine göre, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) tarafından 8. baskısı yayınlanan 'Küresel Doğal Gaz Görünümü 2050' adlı rapora göre, yenilenebilir enerji kaynakları yükselişe geçse de, artan enerji talebini karşılayacak seviyede olmadıklarından enerji karışımında çeşitlilik gerekiyor.

Rapora göre, 2050 yılına kadar doğal gaz üretiminin çoğunluğunun yeni projelerden ve keşfedilmemiş kaynaklardan gelmesi bekleniyor. Rapora göre, bu durum küresel talebi karşılamak için 9 trilyon USD'yi aşan önemli yatırımlar gerektiriyor. Rapor, fiyat istikrarı, arz güvenliği ve sürdürülebilirlik için doğal gaza yatırım yapmanın zorunlu hale geldiğini belirtiyor.

Küresel doğal gaz ticaretinde önemli bir artış olacağını bildiren rapor, LNG ticaretinin 2050 yılına kadar iki katından fazla artarak boru hatlarıyla taşınan doğal gazı ve boru gazı ticaretini geride bırakacağını öngörüyor. Rapora göre, gaz piyasalarında entegrasyon, esneklik ve verimlilik bu sayede artmış olacak.