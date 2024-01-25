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Küresel ham çelik üretimi geçen yıl sabit kaldı

Küresel ham çelik üretimi, 2023'de bir önceki yıla kıyasla yüzdelik olarak değişmeyerek 1 milyar 888,2 milyon ton oldu.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 16:40

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 16:40

Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2023 yılı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzdelik olarak değişmeyerek 1 milyar 888,2 milyon ton oldu. 2022'de üretim 1 milyar 887,6 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Asya'nın üretimi geçen yıl yüzde 0,7 artarak 1 milyar 367,2 milyon tona ulaştı. Dünyanın birinci çelik üreticisi Çin'deki üretim bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artışla 1 milyar 19 milyon ton seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde dünyanın ikinci çelik üreticisi Hindistan'ın üretimi yüzde 11,8 artarak 140,2 milyon tona ulaştı. Japonya'nın üretimi yüzde 2,5 daralarak, 87 milyon tona düşerken ABD'nin üretimi yüzde 0,2 artışla 80,7 milyon tona çıktı.

Bu dönemde, Rusya'nın ham çelik üretiminin 2022'ye göre yüzde 5,6 artarak 75,8 milyon tona çıktığı tahmin edildi. Güney Kore'nin ham çelik üretimi yüzde 1,3 artışla 66,7 milyon tona ulaştı. AB'nin ham çelik üretimi de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,4 daralarak 126,3 milyon ton olarak kayda geçti.

AB ülkelerinden Almanya'nın üretimi yüzde 3,9 azalarak 35,4 milyon tona, İtalya'nın üretimi ise yüzde 2,4 azalışla 21,1 milyon tona düştü. Fransa'nın üretimi ise yüzde 17,4 azalarak 10 milyon tona geriledi.

İran'da söz konusu üretim yüzde 1,8 artarak, 32,1 milyon tona çıkarken Ukrayna'nın üretimi yüzde 0,6 düşerek 6,2 milyon tona indi.

Türkiye'de ham çelik üretimi ise 2023'de yüzde 4 azalarak 33,7 milyon ton seviyesine geriledi. Türkiye küresel ham çelik üretiminde geçen yıl 8'inci sırada yer buldu.

Bu arada küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretimin yüzde 14,9 düşmesiyle Aralık 2023'de 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalarak 135,7 milyon tona geriledi.

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