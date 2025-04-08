CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Martta en fazla aylık reel getiri avroda oldu

Martta en fazla aylık reel getiri avroda oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde martta en yüksek aylık reel getiri yüzde 3,83 ile avroda gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2025 11:05

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2025 11:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, martta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,42, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,83 oranlarıyla avroda görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,9, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27, dolar yüzde 0,64 yatırımcısına reel getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,9 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 endeksi yüzde 1,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,69, dolar yüzde 0,07 yatırımcısına reel getiri sağladı, DİBS yüzde 2,46 kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,95, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,4 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,99, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,77 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,2, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,28 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 12,7 ve DİBS yüzde 6,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri kazandırırken, dolar yüzde 6,23, avro yüzde 6,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,7 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,78 yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, avro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

İlginizi Çekebilir
Emtia piyasasında tarifelerin bilançosu ağır oldu Emtia piyasasında tarifelerin bilançosu ağır oldu 07 Nisan 2025 11:15
ECB üyesi Schnabel: Belirsizlikteki dramatik artış daha da kötüleşebilir ECB üyesi Schnabel: Belirsizlikteki dramatik artış daha da kötüleşebilir 07 Nisan 2025 09:38
Bitcoin 77 bin doların altına indi Bitcoin 77 bin doların altına indi 07 Nisan 2025 09:36
Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini düşürdü Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini düşürdü 07 Nisan 2025 09:34
Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine geriledi Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine geriledi 07 Nisan 2025 09:31
Trump’tan piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe ilaç benzetmesi Trump'tan piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe "ilaç" benzetmesi 07 Nisan 2025 09:27
Hazine yarın bir ihale düzenleyecek Hazine yarın bir ihale düzenleyecek 06 Nisan 2025 11:59
Çin’den çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısı Çin'den "çok taraflı ticaret sistemini koruma" çağrısı 06 Nisan 2025 09:43
ABD’de tarım dışı istihdamı belli oldu ABD'de tarım dışı istihdamı belli oldu 04 Nisan 2025 15:42
ABD’nin dış ticaret açığı daraldı ABD'nin dış ticaret açığı daraldı 03 Nisan 2025 16:43
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 03 Nisan 2025 16:12
Türkiye ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi Türkiye ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi 03 Nisan 2025 16:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler