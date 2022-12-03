OPEC+ daha fazla kesintiye gidebilir

Merakla beklenen toplantı, Rus petrolüne yönelik potansiyel olarak yıkıcı yaptırımların, Çin'deki ham petrol talebinin zayıflamasının ve artan bir durgunluk korkularının öncesinde geliyor.

Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki 23 petrol üreticisi ülkeden oluşan bir grup olan OPEC+, üretim politikasının bir sonraki aşamasına karar vermek için Pazar günü toplanacak.

Enerji analistleri, Rusya'nın ham petrol ihracatı üzerindeki bekleyen yasağın ve Rus petrolüne olası bir fiyat tavanının etkisini tartması nedeniyle, OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinin Pazar günü daha katı petrol üretim kesintileri uygulayabileceğini söyledi.

Enerji danışmanlığı şirketi Rystad'ın Analizden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Claudio Galimberti, OPEC'in Avusturya'nın Viyana kentindeki genel merkezinden CNBC'ye verdiği demeçte, grubun "yolda kalması ve mevcut üretim politikasını değiştirmesinin daha iyi olacağına" inandığını söyledi. Galimberti "OPEC+'ın, son birkaç gündür özellikle Çin'deki talep zayıflığı temelinde bir kesintiyi değerlendireceği söylendi. Çin'in ülke çapındaki trafiği önemli ölçüde azalmadı" dedi.

Enerji piyasası katılımcıları, Avrupa Birliği'nin 5 Aralık'ta Kremlin'in deniz yoluyla ithal ettiği ham petrol ihracatının satın alınmasına yönelik yaptırımları konusunda temkinli davranırken, Rus petrolüne G-7'nin fiyat tavanı getirme olasılığı da bir başka belirsizlik kaynağı.

NELER YAŞANDI?

27 ülkeden oluşan AB bloğu, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kremlin'in savaş sandığını azaltmak için ortak bir çabanın bir parçası olarak, Haziran ayında Rusya'nın deniz yoluyla taşınan ham petrol alımını 5 Aralık'tan itibaren yasaklamayı kabul etti.

Bununla birlikte, Rusya'nın ham petrol ithalatına yönelik kesin bir yasağın petrol fiyatlarını yükseltebileceği endişesi, G-7'yi Rus petrolü için ödeyeceği miktar üzerinde bir fiyat sınırı belirlemeye sevk etti.