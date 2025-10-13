OPEC'in ham petrol üretimi eylülde arttı

CANLI BORSA
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, eylülde önceki aya göre 524 bin varil artarak 28 milyon 440 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Grup içinde üretimde düşüşün yaşandığı tek ülke ise Nijerya oldu.

Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük üretim 248 bin varil artışla 9 milyon 961 bin varile çıktı. Nijerya'da ise üretim günlük 21 bin varil azalarak 1 milyon 517 bin varile geriledi.

Böylece, OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde önceki aya göre 524 bin varil artarak 28 milyon 440 bin varil oldu.

Aynı dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi ise 630 bin varil artarak 43 milyon 46 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, 2025 VE 2026 TALEP TAHMİNİNİ KORUDU

OPEC, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin küresel petrol talebi artış öngörülerini değiştirmedi. Buna göre, 2025'te talebin geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, 2025'te OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 170 bin varil artışla 59 milyon 170 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 130 bin varil artışla 45 milyon 970 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2026'da ise küresel talebin günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varil olacağı öngörülüyor. Bunun, OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 230 bin varil artışla 60 milyon 400 bin varile, OECD ülkelerinde ise günlük 150 bin varil artışla 46 milyon 120 bin varile ulaşması bekleniyor.

Genel olarak talep artışının, OECD dışı ülkelerde Asya'nın diğer bölgeleri başta olmak üzere Hindistan ve Çin'den, OECD içinde ise Amerika kıtasından kaynaklanacağı öngörülüyor.

