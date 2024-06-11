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OPEC'in petrol üretimi mayısta günlük 29 bin varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi mayısta önceki aya göre günlük 29 bin varil artarak 26 milyon 629 bin varile yükseldi.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2024 14:35

Son Güncelleme Tarihi 11 Haziran 2024 14:36

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, mayısta ham petrol üretimi en çok Nijerya, Gabon ve Ekvator Ginesi'nde artarken, en fazla Suudi Arabistan, Kuveyt, Libya ve Kongo'da düştü.

Günlük petrol üretimi Nijerya'da 74 bin varil, Gabon'da 17 bin varil ve Ekvator Ginesi'nde 13 bin varil arttı.

Aynı dönemde, grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük üretim 32 bin varil azalırken, Kuveyt'te 15 bin varil, Libya'da 14 bin varil, Kongo'da 11 bin varil düşüş gösterdi.

OPEC'in ham petrol üretimi mayısta önceki aya göre günlük 29 bin varil artarak 26 milyon 629 bin varile yükseldi.

Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı geçen ay 51 azalışla 1746'ya geriledi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 3, OPEC dışı ülkelerde ise 48 düştü.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE ARTIŞ

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 250 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor.

Bu artışta, hava yolu ve kamyon taşımacılığı dahil olmak üzere karayolu ulaşımının yanı sıra OECD üyesi olmayan ülkelerde sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki talebin etkili olması bekleniyor.

Ayrıca Çin ve Orta Doğu başta olmak üzere OECD dışı ülkelerdeki petrokimya kapasite artışlarının da katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 850 bin varil artışla 106 milyon 310 bin varile çıkacağı, OECD ülkelerinde günlük 110 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 740 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

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