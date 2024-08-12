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Orta Doğu gerginliği Brent petrolün fiyatını yükseltti

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD'de resesyon endişelerinin azalması ve Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerin etkisiyle beşinci kez üst üste yükselirken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,89 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2024 09:42

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2024 09:43

Cuma günü 79,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 79,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD'de resesyon endişelerinin azalması ve Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerin etkisiyle beşinci kez üst üste yükseldi.

Küresel piyasalardaki toparlanma, resesyon endişelerinin abartıldığına dair artan beklentilerle haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, uzmanlar gözlerini ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevirdi.

Söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirten uzmanlar, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonun güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesine sebep olarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemesi bekleniyor.

Ayrıca, Orta Doğu'da süren çatışmalar petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e misilleme yapması ihtimalinin, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da karışıklıklara yol açacağı öngörülüyor.

Söz konusu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede küresel arzda aksama yaşanabileceği endişesini artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,68 ile 79,84 dolar aralığının direnç, 79,42 ile 79,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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