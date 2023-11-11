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Paladyum fiyatları 5 yılın en düşük seviyesinde

Paladyumun ons fiyatı, dün 949,80 dolarla 5 yılın en düşük seviyesini gördü.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2023 11:17

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2023 11:17

Küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam etmesi paladyum fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Diğer taraftan elektrikli araçlara artan talep de paladyum fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Analistler, paladyumun otomobillerdeki katalitik konvertör üretiminde kullanıldığını belirterek, elektrikli araçlara talebin artmasıyla normal otomobillere olan talebin düşebileceğine yönelik tahminlerin arttığını ve paladyumda talep endişelerinin öne çıktığını söyledi.

Paladyum, resesyon endişelerinden en çok etkilenen emtia araçları arasında yer aldı. Küresel çapta arz fazlası olacağına yönelik endişeler paladyum fiyatının gerilemesine neden oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasına devam edeceğine ilişkin endişeler de emtia piyasasında sert dalgalanmalara neden oluyor. Bu durum da paladyumu aşağı yönlü etkiledi.

Analistler, diğer taraftan otomobil üreticilerinin katalitik konvertör üretiminde daha ucuz olan platine yöneldiğini ve bunun da paladyum fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Bu gelişmelerle paladyumun ons fiyatı 949,80 dolarla ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Paladyum böylece 5 yılın ardından ilk defa 1.000 doların altına indi. Paladyum yıl başından bu yana da yüzde 45'in üzerinde değer kaybetti.

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Mart 2022'de, paladyumun ons fiyatı, 3.435,50 dolarla tarihi zirveyi gördü. O dönemde, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan arz endişeleriyle paladyum rekor kırmıştı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine, paladyumun 2022 yılında 3.000 doların üzerine çıktığını ancak bundan sonra sürekli aşağı inen bir grafiğinin olduğunu belirtti.

Özellikle 2022'ye kadar olan dönem içinde paladyuma talebin arttığını ifade eden Ergezen, bunun en büyük nedeninin özellikle otomotiv sektöründen gelen talep olduğunu aktardı.

Ergezen, Kovid-19 salgını süresince tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle ve sonrasında ekonomilerin açılmış olmasının, emtia fiyatlarının yukarı gitmesine yol açtığını, bunun da paladyum fiyatını 3.000 bin doların üzerine kadar çıkardığını dile getirdi.

Paladyumun değer kaybının nedenlerinden birinin talebin yavaşlaması olduğunu ifade eden Ergezen, "Artan faiz oranlarıyla ekonomilerde yavaşlama görülmeye başladı. Bu yavaşlama da hem otomotiv sektörü hem de diğer alanlardaki talebi etkiledi" değerlendirmesinde bulundu.

Ergezen, bir diğer nedenin ekonominin değişimiyle alakalı olduğunu aktardı. Ergezen, paladyumun otomotiv sektöründe toksik gazların dönüştürülmesi anlamında önemli olduğunu vurguladı.

Otomotiv sektörünün değiştiğini dile getiren Ergezen, "Artık elektrikli araçlar çok daha ön plana çıkmaya başladı ve böyle olunca otomotiv sektöründe kullanılan ürünler değişirken, paladyum talebi de buna bağlı olarak düştü" dedi.

Ergezen, otomotiv sektöründeki değişimin bundan sonra da devam edebileceğine vurgu yaptı.

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