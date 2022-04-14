Emtia piyasalarındaki oynaklık devam ederken, pamuk 1,4478 dolarla Mayıs 2011, mısır da 7,83 dolarla Eylül 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının "şahinleşen" politikaları, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayıları, emtia piyasalarında yükselişi beraberinde getirdi.

ABD'de yüzde 8,5 ile 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'i daha da "şahinleştirebileceği" endişesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini" söylemesinin ardından emtia piyasalarındaki oynaklık devam ediyor.

Jeopolitik riskler emtia fiyatlarını bir taraftan yukarı yönlü etkilerken, diğer taraftan, dünyanın önde gelen merkez bankalarının para politikalarına ilişkin açıklamaları fiyatları baskılıyor.

Söz konusu gelişmelerle New York Ticaret Borsası'nda işlem gören temmuz vadeli pamuk 1,4478 dolarla, Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören mısır da 7,83 dolarla Eylül 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Saat 16.00 itibarıyla pamuk yüzde 0,8 artışla 1,4258 dolardan, mısır da yüzde 0,2 artışla 7,7975 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta düşüş kaydeden pamuk fiyatları, ABD'de haftalık pamuk ihracatının yükselmesi sonucu talebin artacağına yönelik öngörülerle yükselişe geçti.

Ukrayna'da ekim ve hasadın olumsuz etkilenmesi ile tedarikin durma noktasına gelmesi ve ABD'de yaşanan soğuk hava dalgasının ekim sürecini yavaşlatacağı endişeleri de mısır fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Analistler, mısırda hava koşullarından kaynaklı sıkıntıların devam etmesi durumunda 8 dolar seviyelerinin söz konusu olabileceğini vurguladı.

TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR SÖZ KONUSU

Bugün diğer tarım ürünlerinin fiyatlarında da karışık bir seyir izleniyor.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayda yüzde 0,3 ve pirinçte yüzde 0,2 düşüş görülürken, soya fasulyesinde yüzde 0,3 artış kaydedildi. Kahve yüzde 0,3 ve şeker yüzde 0,4 arttı.

Savaşın getirdiği belirsizlik ve artan endişeler, buğday piyasasında endişeleri beraberinde getirdi. Uzak Doğu kaynaklı talebin azalması ve ekonomik büyümeye yönelik endişeler de pirinç fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Analistler, şirketlerin bilançolarını açıklamaya başladığını belirterek, artan taleple bazı kahve üreticisi şirketlerin karının beklentilerden iyi geldiğini söyledi.