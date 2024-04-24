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Petrol fiyatları ABD verileri sonrası ılımlı yükseldi

Petrol fiyatları ABD stok verileri sonrası hafif yükseldi.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 09:14

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 09:14

Petrol fiyatları, API verilerinin ABD ham petrol stoklarında sürpriz bir düşüşe işaret etmelerinin etkisiyle hafif yükseldi. Stoklarda düşüşün talep için olumlu bir işaret olması ve dikkatlerin Orta Doğu'daki çatışmalardan uzaklaşmasının ardından piyasa daha dengeli bir seyre döndü.

ICE'de Brent ham petrolü 5 sent veya %0,06 artışla varil başına 88,47 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas ham petrolü vadeli işlemleri 8 sent veya %0,10 artışla varil başına 83,44 dolar seviyesinde.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları 19 Nisan'da sona eren haftada 3.237 milyon varil düştü. Analistler 800.000 varillik bir artış bekliyordu.

Yatırımcılar, büyük düşüşün teyidi için bugün saat 17:30'da açıklanacak olan petrol ve ürün stoklarına ilişkin resmi ABD verilerini bekliyor olacak.

Bu arada, Haziran ayında İngiltere ve AB'de faiz oranlarının düşürüleceğine dair beklentiler artıyor, bu da ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla petrol talebini desteklemeye yardımcı olabilir.

Capital Economics'in yayınladığı bir notta, Euro bölgesi ve Birleşik Krallık'ta bu ay ticari faaliyetlerin yaklaşık bir yılın en yüksek hızında genişlediği ve bunun da ekonomik büyümenin "ivme kazanmaya devam ettiğine" işaret ettiği belirtildi.

Notta, "Yapışkan hizmet fiyat baskıları enflasyon için yukarı yönlü riskler olmaya devam ederken, merkez bankalarının önümüzdeki birkaç ay içinde faiz oranlarını düşürmeye başlamasını bekliyoruz" denildi.

ABD'de ticari faaliyetler Nisan ayında son dört ayın en düşük seviyesine gerilerken, S&P Global Salı günü imalat ve hizmet sektörlerini takip eden öncü Bileşik PMI Çıktı Endeksi'nin Mart ayındaki 52,1 seviyesinden bu ay 50,9'a gerilediğini açıkladı.

ANZ Research tarafından yayınlanan bir notta, "Nisan ayında ABD'de ticari faaliyetler bu yılın en düşük hızında gerçekleşti. Bu durum politika yapıcıları ekonomiyi desteklemek için faiz indirimlerinin gerekli olduğuna ikna etmeye yardımcı olabilir" denildi.

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