CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatları Fed öncesi arttı

Petrol fiyatları Fed öncesi arttı

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artarak uluslararası piyasalarda 81,67 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2024 10:13

Dün 82,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artarak 81,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,83 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde arttı.

Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, yarın açıklanacak kararın ardından Banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Ayrıca yatırımcılar, çarşamba günü dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak ham petrol ve benzin stoklarına yönelik verilerin ülkedeki talebe dair ipuçlarını bekliyor.

Ülkenin petrol stoklarında azalışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının artışını sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Çin'in petrol ithalat rakamlarındaki gerileme fiyatları etkilemeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Çin'e ham petrol ihracatında üst üste 3 ay düşüş yaşanması, petrol fiyatlarını baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,76 ile 83,88 dolar aralığının direnç, 79,93 ile 78,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Talep beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti Talep beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti 10 Haziran 2024 10:17
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı 10 Haziran 2024 10:14
Japon ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,8 daraldı Japon ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,8 daraldı 10 Haziran 2024 09:27
Euro’nun geleceği parlak görünmüyor Euro'nun geleceği parlak görünmüyor 10 Haziran 2024 09:17
Japon hükümeti yıllık ekonomik plan taslağını hazırladı Japon hükümeti yıllık ekonomik plan taslağını hazırladı 10 Haziran 2024 08:56
Çin’in Avrupa’ya yatırımı son 14 yılın en düşük seviyesinde Çin'in Avrupa'ya yatırımı son 14 yılın en düşük seviyesinde 10 Haziran 2024 08:51
ECB üyesi Holzmann: Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak ECB üyesi Holzmann: Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak 10 Haziran 2024 08:46
ABD’de hane halkı serveti yeni bir rekor kırdı ABD'de hane halkı serveti yeni bir rekor kırdı 10 Haziran 2024 08:41
ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede uzun bir yol var ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede uzun bir yol var 10 Haziran 2024 08:37
Almanya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı 07 Haziran 2024 16:16
ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı 07 Haziran 2024 15:41
Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 07 Haziran 2024 15:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,96
%0,7959
BORSA
1.005,29
%0,5289
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
998,79
%-0,1206
ALTIN
954,60
%-4,5404
BORSA
1.116,45
%11,6448
DOLAR
1.107,92
%10,7918
EURO
1.236,07
%23,6065
ALTIN
986,19
%-1,3808
BORSA
1.127,36
%12,7355
DOLAR
1.135,84
%13,5843
EURO
1.309,37
%30,9371
ALTIN
1.791,08
%79,1078
BORSA
1.727,35
%72,7346
DOLAR
1.755,19
%75,5185
EURO
2.212,14
%121,2142
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler