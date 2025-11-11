Petrol fiyatları OPEC raporu öncesi yatay seyrediyor

Petrol fiyatları, piyasalarda görülen yumuşama sinyalleri ve yaklaşan küresel arz fazlasına dair ipuçları sunabilecek önemli raporların beklendiği bir ortamda yatay bir seyir izledi.

Brent petrol, Pazartesi günkü sınırlı artışın ardından varil başına 64 doların altında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) yaklaşık 60 dolar seviyesinde seyretti.

OPEC'in üretimi artırmaya devam ettiği süreçte, Çarşamba günü yayımlanacak aylık piyasa raporu dikkatle bekleniyor. Aynı gün Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da yıllık görünüm raporunu açıklayacak. IEA, daha önce 2026 için rekor düzeyde bir arz fazlası öngörmüş, bu tahminini ise Perşembe günkü aylık raporunda güncelleyeceğini duyurmuştu.

ABD ham petrol vadeli işlemleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 16 gerilerken son üç ayda da düşüş eğilimini sürdürdü. Bu kayıpta, OPEC+ ülkelerinin üretim kısıtlamalarını gevşetmesi ve ittifak dışındaki ülkelerin de piyasaya ek arzda bulunması etkili oldu.

Hindistan'ın petrol ithalatı da piyasaların yakından izlediği başlıklar arasında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile ticaret anlaşmasına "çok yakın" olduklarını belirtirken, Yeni Delhi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ifade etti. Trump, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimler kapsamında Hindistan'a Rus petrolüne yönelik baskı yapıyordu.

Öte yandan, ABD, Rus enerji devleri Lukoil ve Rosneft'e yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Konuya yakın kaynaklara göre Lukoil, Irak'taki West Qurna 2 sahasından yapılan sevkiyatlarda mücbir sebep ilan etti.

Ayrıca Salı günü ABD'de resmi tatil olması nedeniyle petrol piyasalarında işlem hacminin düşük seyretmesi bekleniyor.