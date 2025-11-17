CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatları Rusya'nın liman faaliyetiyle geriledi

Petrol fiyatları Rusya'nın liman faaliyetiyle geriledi

Petrol fiyatları, Rusya'nın önemli ihracat noktalarından Novorossiysk Limanı'nda iki günlük aranın ardından sevkiyatların yeniden başlamasıyla geçtiğimiz haftaki yükselişlerini geri verdi.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2025 14:15

Petrol fiyatları, Karadeniz'deki önemli Rus ihracat limanı Novorossiysk'te iki günlük kesintinin ardından yüklemelerin yeniden başlamasıyla, haftaya Asya piyasalarında düşüşle başladı. Bu gelişme, geçtiğimiz hafta sınırlı da olsa kaydedilen yükselişlerin geri verilmesine neden oldu.

Brent petrol vadeli işlemleri varil başına 64 sent azalarak 63,75 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise 66 sent düşüşle 59,43 dolara geriledi.

Geçen haftaki yüzde 2'lik artış, Novorossiysk ve komşu Caspian Pipeline Consortium terminalindeki arz kesintilerinden kaynaklanmıştı. Yükleme faaliyetlerinin yeniden başladığı, sektör kaynakları ve LSEG verileriyle doğrulandı; bu da arz endişelerinin kısa vadede azaldığını gösterdi.

Öte yandan piyasada belirsizlik sürüyor. Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına saldırıları devam ederken, son olarak Cumartesi günü Ryazan rafinerisi hedef alındı. Ayrıca OPEC+'ın üretim kararları aşırı arz algısı yaratırken, Batılı ülkelerin Lukoil ve Rosneft gibi Rus enerji devlerine yönelik yaptırımlarının 21 Kasım sonrasında daha da sıkılaşması bekleniyor. ABD, Rusya ile çalışan ülkelere yönelik yaptırımları da gündeminde tutuyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 14 Kasım 2025 14:42
Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü 14 Kasım 2025 13:59
Brent petrolün varili 63,68 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,68 dolardan işlem görüyor 14 Kasım 2025 09:40
Teknoloji hisseleri başı çekiyor! Küresel piyasalar haftanın son günü negatif Teknoloji hisseleri başı çekiyor! Küresel piyasalar haftanın son günü negatif 14 Kasım 2025 09:25
Çin ekonomisindeki yavaşlama işaretleri ekimde devam etti Çin ekonomisindeki yavaşlama işaretleri ekimde devam etti 14 Kasım 2025 09:03
ABD’nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 6,4 milyon varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 6,4 milyon varil arttı 14 Kasım 2025 08:44
ABD’de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi ABD’de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi 14 Kasım 2025 08:17
Avrupa Parlamentosu’ndan 2040 iklim hedefleri Avrupa Parlamentosu'ndan 2040 iklim hedefleri 13 Kasım 2025 16:51
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 13 Kasım 2025 16:47
Rusya’nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı Rusya'nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı 13 Kasım 2025 16:24
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı 13 Kasım 2025 14:20
UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti 13 Kasım 2025 13:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler