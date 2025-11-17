Petrol fiyatları Rusya'nın liman faaliyetiyle geriledi

Petrol fiyatları, Karadeniz'deki önemli Rus ihracat limanı Novorossiysk'te iki günlük kesintinin ardından yüklemelerin yeniden başlamasıyla, haftaya Asya piyasalarında düşüşle başladı. Bu gelişme, geçtiğimiz hafta sınırlı da olsa kaydedilen yükselişlerin geri verilmesine neden oldu.

Brent petrol vadeli işlemleri varil başına 64 sent azalarak 63,75 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise 66 sent düşüşle 59,43 dolara geriledi.

Geçen haftaki yüzde 2'lik artış, Novorossiysk ve komşu Caspian Pipeline Consortium terminalindeki arz kesintilerinden kaynaklanmıştı. Yükleme faaliyetlerinin yeniden başladığı, sektör kaynakları ve LSEG verileriyle doğrulandı; bu da arz endişelerinin kısa vadede azaldığını gösterdi.

Öte yandan piyasada belirsizlik sürüyor. Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına saldırıları devam ederken, son olarak Cumartesi günü Ryazan rafinerisi hedef alındı. Ayrıca OPEC+'ın üretim kararları aşırı arz algısı yaratırken, Batılı ülkelerin Lukoil ve Rosneft gibi Rus enerji devlerine yönelik yaptırımlarının 21 Kasım sonrasında daha da sıkılaşması bekleniyor. ABD, Rusya ile çalışan ülkelere yönelik yaptırımları da gündeminde tutuyor.