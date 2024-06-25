Petrol kazançlarını korudu

Petrol, yatırımcıların Yemen'den Rusya'ya kadar artan jeopolitik gerilimlerin potansiyel etkilerini tartmasıyla kazançlarını korudu.

ABD SORUMLU TUTULDU

Brent ham petrolü varil başına 86 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 81 doların altındaydı. Husi militanları son zamanlarda Yemen açıklarındaki gemilere yönelik saldırılarını artırırken BBC, Rusya'nın işgal altındaki Kırım'a düzenlenen füze saldırısından ABD'yi sorumlu tuttuğunu ve sonuçları konusunda uyardığını bildirdi.

Brent için beklenen dalgalı seyir, İran ve Fransa'da yaklaşan seçimler de dahil olmak üzere jeopolitik risklerin artmasıyla yükseldi, ancak hala son beş yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.