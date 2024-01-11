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Rusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre Rusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri 2023'te %24 azaldı.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 13:01

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 13:01

Rusya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Rusya'nın federal bütçesinin petrol ve doğalgaz satışlarından elde ettiği gelir, petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle geçen yıl yaklaşık %24 azalarak 8,82 trilyon rubleye (99.4 milyar dolar) geriledi.

Rus hükümeti, petrol fiyatlarının daha yüksek olduğu 2022 yılında 11 trilyon 586 milyar ruble olan petrol ve doğalgaz satışlarından elde edilen federal gelirin 2023 yılında 8.94 trilyon rubleye ya da toplam bütçe gelirinin %34'ünden fazlasına düşmesini öngörmüştü.

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