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Rusya'nın petrol ve yakıt ihracatı azalacak

Rusya Enerji Bakanlığı, petrol ve petrol ürünleri ihracatının kasımda, mayıs-haziran dönemi ortalamasına kıyasla günlük 300 bin varilden fazla düşeceğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 15:54

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 15:54

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun attığı gönüllü adımlara tümüyle katılım göstermeye devam ettiği vurgulandı.

Küresel petrol piyasasını istikrara kavuşturmak adına Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri arzını azaltmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Tahminlerimize göre petrol ve petrol ürünleri ihracatımız kasımda, mayıs-haziran dönemi ortalamasına kıyasla günlük 300 bin varilden fazla azalacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, depolama dahil petrol ve petrol ürünlerinde iç piyasaya yönelik tedariklerin arttığı belirtildi.

Rusya nisanda petrol üretimini günlük 500 bin varil, ağustosta da petrol ihracatını günlük 300 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

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