Son dakika haberi...Kur korumalı TL mevduat ürününde mevduat 225 milyar TL'ye ulaşırken, gerçek ve tüzel kişilerin 2022'in bu yeni ürününe yoğun ilgisi sürüyor. Fed'in şahin mesajlarının etkisiyle dolar endeksi güçlense de, yurt içinde uygulamaya konulan kur korumalı TL etkisiyle döviz kurları yeni haftaya düşüşle girdi.

SON DAKİKA HABERİ | DÖVİZ KURLARI İÇİN GÖSTERGELER KIRMIZIYA DÖNDÜ Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 13,5160'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,2 azalışla 13,3480 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 değer kaybederek 14,9080'den, sterlin/TL yüzde 1 düşüşle 17,9370'ten satılıyor. Gram altın ise 767,8 TL'den işlem gördü. CANLI DÖVİZ KURLARI TAKİBİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

DOLAR ENDEKSİ FED SONRASI 1,5 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ Dolar endeksi, geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası 97,44 seviyesini görerek Temmuz 2020'den bu yana en yüksek noktasına ulaşırken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1160'tan alıcı buluyor.

FAİZ ARTIRIMI KONUSUNDA FED ÜYELERİNİN SÖZLÜ YÖNLENDİRMESİ SÜRÜYOR Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ederken, Fed üyeleri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerini sürdürüyor. Buna göre, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic hafta sonu Financial Times'a verdiği demeçte, enflasyondaki duruma göre martta 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğunu belirtirken, marttan başlayarak peş peşe 25 baz puanlık 3 faiz artışının ise daha olası olduğunu ifade etti.