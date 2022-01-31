Son dakika haberi...Kur korumalı TL mevduat ürününde mevduat 225 milyar TL'ye ulaşırken, gerçek ve tüzel kişilerin 2022'in bu yeni ürününe yoğun ilgisi sürüyor. Fed'in şahin mesajlarının etkisiyle dolar endeksi güçlense de, yurt içinde uygulamaya konulan kur korumalı TL etkisiyle döviz kurları yeni haftaya düşüşle girdi.
SON DAKİKA: Dolar ve euro kuru yönünü aşağı çevirdi! Döviz kurları için göstergeler kırmızıya döndü
Son dakika haberler...Dolar endeksi 97,44 ile ABD Merkez Bankası Fed`in `Faiz artırım` mesajıyla giderek şahinleşen duruşunun etkisiyle son 1,5 yılın en yüksek düzeyini görsede, yurt içinde uygulamaya alınan `Kur korumalı TL mevduat` ürünün etkisiyle dolar/TL yeni haftaya düşüşle girdi. Dolar kuru, 13,33 TL`ye çekilirken, Euro kuru 15 TL`nin altına sarktı, gram altın 767 TL`ye geriledi. Bununla beraber, `Dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL` sorusu en çok arananlar arasına girdi.
SON DAKİKA HABERİ | DÖVİZ KURLARI İÇİN GÖSTERGELER KIRMIZIYA DÖNDÜ
Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 13,5160'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,2 azalışla 13,3480 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 değer kaybederek 14,9080'den, sterlin/TL yüzde 1 düşüşle 17,9370'ten satılıyor. Gram altın ise 767,8 TL'den işlem gördü.
DOLAR ENDEKSİ FED SONRASI 1,5 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Dolar endeksi, geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası 97,44 seviyesini görerek Temmuz 2020'den bu yana en yüksek noktasına ulaşırken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1160'tan alıcı buluyor.
FAİZ ARTIRIMI KONUSUNDA FED ÜYELERİNİN SÖZLÜ YÖNLENDİRMESİ SÜRÜYOR
Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ederken, Fed üyeleri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerini sürdürüyor.
Buna göre, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic hafta sonu Financial Times'a verdiği demeçte, enflasyondaki duruma göre martta 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğunu belirtirken, marttan başlayarak peş peşe 25 baz puanlık 3 faiz artışının ise daha olası olduğunu ifade etti.
RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ ANALİSTLERİN GÜNDEMİNDE
Analistler, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini kaydederek, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verileri takip edileceğini bildirdi.
Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre aralıkta dış ticaret açığı yıllık yüzde 49,3 artışla 6,79 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise dış ticaret açığı yüzde 7,5 azalışla 46,1 milyar dolara geriledi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç olduğunu kaydederek, 96,7'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!