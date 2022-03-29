Son dakika haberi... Altın fiyatları ve dolar kuru sert düştü! Piyasalarda İstanbul etkisi

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrasında döviz kurları ve altın fiyatları ve petrolde düşüş yaşandı. Dolar 14,54, euro 16,17 lira seviyelerine geriledi. Ons altın 1.890 doları, gram altın ise 885 lirayı gördü. Geçtiğimiz günlerde 123 dolar bandında seyreden brent petrol varil fiyatı ise 102 dolara kadar çekildi.

SON DAKİKA HABERİ | ALTIN, DÖVİZ KURLARI VE PETROL SERT DÜŞTÜ Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı önemli ölçüde artarken, altın fiyatları, döviz kurları ve petrol sert düştü. Dolar yüzde 1,6'lık düşüşle 14,54 lira seviyesine kadar gerilerken, euro ise 16,17 lira seviyesine düştü. Altının ons fiyatı ise 1925 dolardan, 1890 dolar seviyesine geriledi. Ons altının düşmesiyle gram altın 885 lirayı, çeyrek altın ise bin 457 lirayı gördü.

Rusya tarafının Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki askeri eylemlerini azaltacağını açıklaması sonrası Brent petrolün varili 102 dolara geriledi. Dün günü 109,49 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,75 düşüşle 102,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,86 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının "yapıcı" geçtiğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

Görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki bu olumlu gelişme fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Öte yandan, Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin kapanma tedbirini devreye almasıyla dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ülkede talebin düşeceğine yönelik endişeler de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu. Çin'in en büyük kenti Şangay'da iki aşama halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti. Kapanma tedbirlerinin başka bölgelere de genişletileceği beklentileri fiyatları daha da baskılıyor.