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Talep verileri petrol fiyatlarını yükseltti

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talepte toparlanma olduğuna işaret eden veriler ve doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,68 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 09:49

Son Güncelleme Tarihi 11 Temmuz 2024 09:50

Dün 85,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 artarak 85,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 82,69 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talepte toparlanma olduğuna işaret eden veriler ve diğer para birimleri karşısında değer kaybeden dolar etkili oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 700 bin varil artacağı yönündeydi. EIA, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon varil düşüşle 229 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini bildirdi.

Piyasa beklentisinin aksine petrol stoklarında düşüş yaşanması ülkede talebin arttığını göstererek fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali eylül için yüzde 77, kasım için yüzde 76 ile, bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 99 ile fiyatlanıyor.

Faiz kararına yönelik olumlu sinyaller, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında düşmesinde etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine destek oluyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,06 düşüşle 104,662 oldu.

Yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu için bugün açıklanacak enflasyon verilerini takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 86,06 ile 87,72 dolar aralığının direnç, 84,40 ile 83,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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