Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD'li petrol şirketleriyle temas başladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela ile ilgili gelişmeler kapsamında Amerikan petrol şirketleriyle temaslara geçtiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela'daki gelişmeler kapsamında Amerikan petrol şirketleriyle görüşmelere başladığı bildirildi.

Konuya ilişkin bilgi veren üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ilgili şirketlerle temasların sürdüğünü ve sürecin devam edeceğini kaydetti.

Yetkili, Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bu görüşmelere Başkan Trump adına liderlik edeceğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, "Başkan Trump'ın da ifade ettiği gibi, Venezuela'daki yeni yatırım ve fırsatlar konusunda Amerikan enerji şirketleriyle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından, ülkenin dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin büyük petrol şirketlerinin buradaki altyapıyı yeniden inşa edeceğini ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağını belirtmişti.

